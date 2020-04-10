Хованцев не собирается завершать карьеру и готов остаться в сборной России

Анатолий Хованцев не собирается завершать карьеру после решения СБР о его отставке с поста главного тренера сборной России. В пятницу правление СБР рекомендовало на должность главного тренера Валерия Польховского.

— Я не администратор, хотя в руководстве СБР есть люди, которые хотели бы видеть меня именно в этом качестве. Считаю, у нас достаточно людей, которые способны этим заниматься, — цитирует ТАСС Хованцева. — Не думаю, что мне сейчас предложат работу в сборной, но если мне поступят предложения, я их рассмотрю. Готов рассмотреть и другие предложения.

Хованцев занимал пост главного тренера с 2018 года, до начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.