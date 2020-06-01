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Хованцев не собирается уезжать работать за границу

13:25
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не намерен уезжать работать за рубеж, сообщает ТАСС.

— Работу за рубежом я не рассматриваю, — сказал Хованцев. — У меня есть, с кем работать в России, сейчас веду молодых спортсменов.

Пост главного тренера Хованцев официально покинул 1 июня. Виталий Норицын, который на протяжении двух последних лет работал вместе с ним на посту старшего тренера женской команды, переходит в сборную Болгарии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8616105

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