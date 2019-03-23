"Хотела обнимать всех на последних метрах". Кузьмина - о победе в пасьюте

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала результат 28 минут 25,9 секунды. Преимущество Кузьминой над немкой Денизой Херманн, занявшей второе место, составило 100 секунд.

- Я боялась последнего выстрела, - сказала Кузьмина в эфире канала "Матч ТВ". - Всю гонку я была расслаблена, получила огромное удовольствие. Чувствовала, что лыжи несутся. Получилось расслабиться и наслаждаться гонкой. Я готова была обниматься, хотела обнимать всех на последних метрах.

Эстафеты после завершения карьеры? Мы думаем над этим варинатом, ведь у нас нет четвертого члена эстафетной команды.

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