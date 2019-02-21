"Хотел реабилитироваться за семь промахов в индивидуальной гонке". Самуэльссон - о победе в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что хотел реабилитироваться за семь промахов, допущенных в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске. 21-летний швед завоевал золото в смешанной эстафете.

- Вчера я промахнулся семь раз, так что пришло время исправиться, - приводит слова Самуэльссона официальный сайт IBU. - Моей стратегией было атаковать с самого начала и оказывать давление на всех остальных спортсменов. Это отлично сработало.

Самуэльссон занимает 26-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 243 очка.

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