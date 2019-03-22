"Хотел, чтобы отменили гонку". Бабиков - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что хотел, чтобы спринтерская гонка на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене была отменена. Она проходила в условиях сильного тумана.

- Не хотелось бы думать о том, что кому-то больше повезло, кому-то меньше, - приводит слова Бабикова Калашников Media. - В середине гонки туман ушел, в конце он опять пришел. Я лежа стрелял в районе минуты, вообще ничего не видел, не знал, куда я стрелял, что закрывал.

Когда ты идеально готов, ты способен все перебороть и жаждешь битвы, но я в этом году несколько раз прошел через то, что после гор на первой волне не могу хорошо бежать. Когда пошли разговоры о том, что гонку могут отменить, я этого на самом деле и хотел. Не из-за погодных условий, а чтобы еще один день отойти от гор. Наверное, где-то я дал себе слабину.

Бабиков занял 89-е место в спринтерской гонке. Он является действующим обладателем Кубка IBU.

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