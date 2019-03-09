"Хотел бы, чтобы его не было на чемпионате мира". Самуэльссон - о Логинове

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде. Российский спортсмен сегодня завоевал серебро в спринтерской гонке, швед стал 29-м.

- Хотелось бы, чтобы его здесь не было, - приводит слова Самуэльссона Dagbladet. - Правила такие, какие есть, но, на мой взгляд, они должны быть более строгими. Если вы были пойманы за использование эритропоэтина, то должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем, шведом или Логиновым.

Напомним, Самуэльссон неоднократно негативно высказывался в адрес Логинова из-за допингового прошлого россиянина. Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в ноябре 2013-го.

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