"Хорошая стрельба стала ключом к подиуму". Пайффер - о бронзе в пасьюте на этапе КМ в Норвегии

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что ключом к успеху в сегодняшней гонке преследования в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене стала хорошая стрельба. 32-летний спортсмен допустил один промах и завоевал бронзу.

- Ехать сегодня было нелегко, потому что трасса была немного глубокой, - приводит слова Пайффера Калашников Media. - Это была очень сложная гонка и на огневых рубежах, потому что дул сильный ветер. И он все время менялся: слева направо и обратно.

Я очень доволен, что у меня не было промахов на лежке и всего один на стойке. Это было ключом к пьедесталу. У меня была жесткая борьба с Феликсом Ляйтнером. Но я победил. И я полностью доволен стрельбой и последним кругом.

Пайффер занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 748 очков.

Все о биатлоне - здесь