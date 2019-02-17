"Хорошая стрельба и немного удачи". Эдер - о втором месте в сингл-миксте на этапе Кубка мира в США

Австрийский биатлонист Симон Эдер заявил, что ключом к успеху в сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити стала хорошая стрельба. 35-летний спортсмен в паре с Лизой Терезой Хаузер занял второе место.

- Ключом к успеху была хорошая стрельба и немного удачи, - приводит слова Эдера официальный сайт IBU.

Мужская сборная Австрии занимает 5-е место в общем зачете Кубка наций, женская - 9-е.

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