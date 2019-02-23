"Хорошая неделя для меня и всей шведской команды". Нелин - о серебре в спринте на чемпионате Европы в Минске

Олимпийский чемпион-2018 Йеспер Нелин заявил, что доволен результатами спринтерской гонки на чемпионате Европы в Минске. 26-летний швед занял второе место, уступив 10,6 секунд норвежцу Тарьею Бе.

- Я доволен сегодняшней гонкой, - приводит слова Нелина официальный сайт IBU. - Я уверенно чувствовал себя на стрельбище. Когда я так стреляю, результат должен быть хорошим. Обычно я силен ходом. Это была очень хорошая неделя для меня и всей шведской команды.

Напомним, команда Швеции заняла 1-е место в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

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