"Хауке - главный клоун этой недели". Самуэльссон - о допинговом скандале на ЧМ в Зефельде

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Себастьян Самуэльссон заявил, что считает клоуном австрийского лыжника Макса Хауке, задержанного на чемпионате мира в Зефельде за использование кровяного допинга. 26-летний спортсмен был арестован полицией во время переливания крови.

- Главный клоун этой недели, несомненно, Макс Хауке, который был пойман за использование кровяного допинга, - приводит слова Самуэльссона SVT. - Я никогда такого не видел. Это ужасно и печально, когда люди прибегают к запрещенным средствам для достижения высоких результатов.

Беспокоюсь о том, что это может быть лишь вершина айсберга. Хорошо, что нарушителей задержали. Думаю, спорт нуждается в помощи со стороны полиции. Может быть, кто-то считает, что между видами допинга есть разница. Кровяной допинг - худший из всех возможных.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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