Ханна Эберг, Перссон и Самуэльссон — в составе сборной Швеции на этапы Кубка мира в Контиолахти
16:06
Союз биатлонистов Швеции опубликовал заявку на первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти. В составе 7 девушек и пятеро мужчин.
Женщины: Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Карин Эберг, Джоанна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Элизабет Хейберг.
Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Малте Стефанссон.
Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.
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