Союз биатлонистов Швеции опубликовал заявку на первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти. В составе 7 девушек и пятеро мужчин.

Женщины: Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Карин Эберг, Джоанна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Элизабет Хейберг.

Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Малте Стефанссон.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.