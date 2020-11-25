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Ханна Эберг, Перссон и Самуэльссон — в составе сборной Швеции на этапы Кубка мира в Контиолахти

16:06
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Союз биатлонистов Швеции опубликовал заявку на первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти. В составе 7 девушек и пятеро мужчин.

Женщины: Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Карин Эберг, Джоанна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Элизабет Хейберг.

Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Малте Стефанссон.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

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