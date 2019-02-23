Ханна Эберг: "Не хочу быть второй Магдаленой Форсберг, а надеюсь стать новой Ханной Эберг"

Олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Ханна Эберг заявила, что рассчитывает улучшить свои результаты. 23-летняя шведка завоевала бронзу в спринте и золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Минске.

- Несмотря на то, что у меня уже есть олимпийское золото, мне еще многое надо улучшить как биатлонистке, - приводит слова Эберг журнал "Лыжный спорт". - Это моя главная мотивация – стать лучше в биатлоне. Я пытаюсь делать все, из чего состоит биатлон, наилучшим образом.

Меня называют второй Магдаленой Форсберг (6-кратная чемпионка мира по биатлону из Швеции - Прим. "СЭ")? Ха-ха! Я надеюсь, что смогу быть новой Ханной Эберг!

Эберг занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 421 очко.

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