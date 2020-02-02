Халили завоевал серебряную медаль юниорского ЧМ, проиграв всего 0,6 секунды

Россиянин Карим Халили завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в Ленцерхайде. До золота россиянину, у которого было пять штрафных кргуов, не хватило 0,6 секунды.

Первым стал немец Данило Рейтмюлле. Третье место занял представитель Словении Алекс Чисар.

Ленцерхайде (Швейцария)

Чемпионат мира среди юниоров

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Данило Рейтмюлле (Германия) — 35.34,2 (3 промаха)

2. Карим Халили (Россия) — отставание 0,6 (5)

3. Алекс Чисар (Словения) — 1,2 (1)...

14. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,9 (5)

17. Кирилл Бажин (Россия) — 1.27,9 (4)...

35. Никита Матвеев (Россия) — 3.24,6 (4)