Халили рекомендован в сборную России на юниорское первенство мира

Тренерский штаб юниорской сборной России представил на утверждение состав на первенство мира-2020. В него вошел Карим Халили — лидер мужской команды на Кубке IBU по ходу нынешнего сезона (шестое место).

Полностью состав сборной выглядит следующим образом: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.

Юниорское первенство мира-2020 пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 23 января по 2 февраля.