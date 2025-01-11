Халили: «В декабре у меня было две болезни подряд»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о перенесенных болезнях на старте сезона.

«Можно сказать, что я доволен. В декабре у меня было две болезни подряд. В Чайковском пришлось выступать на фоне болезни. Не хотелось терять много очков в зачет, поэтому были не самые хорошие результаты. Сейчас получилось немного восстановиться и пробежать лучше. В любом случае, мое состояние лучше, чем было в декабре, но до оптимального еще остается хороший шаг», — приводит слова Халили «РБ Спорт».

26-летний россиянин занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Рязани.