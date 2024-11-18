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Халили — о критике за игру «камень, ножницы, бумага» на финише гонки: «Мы бы не передумали сделать так даже после всего хейта»

Даниил Аршавский
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Российский биатлонист Карим Халили признался, что не жалеет о решении согласиться на идею Даниила Серохвостова определить победителя масс-старта Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с помощью игры «камень, ножницы, бумага».

После гонки биатлонисты разделили между собой 1 миллион рублей за победу и 500 тысяч за второе место.

«Мы сделали так, как хотели. И мы бы не передумали сделать так даже после всего этого хейта. Мы обсуждали такую возможность, у нас появился шанс осуществить эту мечту. Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, то в конечном итоге это могло бы сказаться негативно. Так что все нормально, я ни в коем случае не жалею», — цитирует Халили ТАСС.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил с критикой поступка Халили и Серохвостова.

Источник: ТАСС
Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили
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