Халили надеется обыграть Фуркада до того, как он завершит карьеру

Российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление в гонке преследования на чемпионате Европы. Он занял шестое место. Также он выразил надежду, что сможет победить француза Мартена Фуркада до того, как он завершит карьеру.

— Судьба медалей во всех личных гонках решалась на последнем рубеже. К сожалению, все три раза у меня не получилось, — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ». — Что касается последнего рубежа, то физическая усталость вряд ли сказалась, потому что подходил к рубежу в хорошем состоянии. Наверное, помешало желание и ощущение, что медаль близко. Надеюсь, что Фуркад еще продолжит карьеру для Олимпиады-2022. Для меня это очень важно, чтобы успеть обыграть его до того, как он завершит карьеру.

Победу в гонке одержал белорусский биатлонист Сергей Бочарников.