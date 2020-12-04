Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене

20:18

Карим Халили присоединится к сборной России на этапах Кубка мира в Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря, информирует пресс-служба СБР.

Как отмечается, на двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.

В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир