Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Карим Халили присоединится к сборной России на этапах Кубка мира в Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря, информирует пресс-служба СБР.
Как отмечается, на двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.
В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко.
Карим Халили присоединится к национальной команде в Хохфильцене. На двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.— Биатлон России (@russianbiathlon) December 4, 2020
В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус... https://t.co/vMHveqXXKJ pic.twitter.com/SxXRE47lqd
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