Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Карим Халили присоединится к сборной России на этапах Кубка мира в Хохфильцене, которые пройдут с 11 по 20 декабря, информирует пресс-служба СБР.

Как отмечается, на двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте.

В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко.