Губерниев жестко раскритиковал ветеранов и тренеров за бунт против Драчева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что ветераны и тренеры по биатлону выбрали не лучший момент, чтобы выступить против президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. В адрес Драчева было направлено письмо с призывом уйти в отставку.

— Очень вовремя, уважаемые ветераны и тренеры биатлона! — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — В тот момент, когда страна борется за жизни людей, назрел бунт! Сейчас всем плевать на биатлон, нам выжить надо! Спонсоров в спорте в ближайшее время не будет, умные люди это понимают! Безотносительно фигуры Драчева! Уважаемые ветераны и тренеры биатлона, сосредоточитесь лучше на сидении дома! И не занимайтесь ***! С глубоким уважением к вам!

«Вам лучше сосредоточиться на работе в Госдуме». Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку