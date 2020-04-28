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Губерниев ждет сюрпризов при назначении тренеров сборной России

21:11
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации с тренерским штабом сборной России. Ранее Валерий Польховский был рекомендован правлением Союза биатлонистов России (СБР) на пост наставника национальной команды.

— Судя по тишине, которая сопровождает наш биатлон сегодня, могут быть сюрпризы при назначении тренеров сборной России, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — И сюрпризы весьма интересные и неожиданные.

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