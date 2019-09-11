Губерниев ждет хороших результатов от нового тренера мужской сборной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев как всегда эмоционально прокомментировал перестановки в тренерском штабе сборной России.

— И еще одна интересная новость, ребятишки, новость биатлонная! — написал Губерниев в Instagram. — В сборной России Анатолий Хованцев перестал быть старшим тренером по мужчинам и остался главным! Старший тренер мужской команды теперь Сергей Белозеров, который ранее отвечал за резерв! Знаю Белозерова как крепкого специалиста и жду хороших результатов! Вперед, Белозеров!

Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной