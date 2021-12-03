Губерниев: «Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! Молодец!»
Губерниев прокомментировал победу Бабикова в спринтерской гонке в Шушене
14:45
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского биатлониста Антона Бабикова в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
«Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Вот такого Бабикова люблю! Молодец!»
Второе место в гонке занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. На третьей позиции финишировал его соотечественник Ховард Богетвейт.
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