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Губерниев: «Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! Молодец!»

Губерниев прокомментировал победу Бабикова в спринтерской гонке в Шушене
14:45
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского биатлониста Антона Бабикова в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Вот такого Бабикова люблю! Молодец!»

Второе место в гонке занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. На третьей позиции финишировал его соотечественник Ховард Богетвейт.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3247

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Карен Саркисян все материалы автора

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