Губерниев: «Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! Молодец!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского биатлониста Антона Бабикова в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Вот такого Бабикова люблю! Молодец!»

Второе место в гонке занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. На третьей позиции финишировал его соотечественник Ховард Богетвейт.