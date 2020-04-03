Губерниев в прямом эфире Instagram в субботу ответит на вопросы журналиста «СЭ» и подписчиков

В субботу, 4 апреля, в 14:00 самый популярный спортивный ведущий страны Дмитрий Губерниев и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов в прямом эфире Instagram обсудят как актуальные темы (и не только спортивные), так и поговорят о вечном.

Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Губерниева (guberniev_dmitry) и Иванова (vladimirivanov_rus). Самые острые, дерзкие и остроумные из них будут заданы. Автор лучшего вопроса получит возможность выйти в прямой эфир с Губерниевым и задать ему еще один вопрос лично.

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Прямой эфир пройдет на этой странице