Губерниев сообщил, что «прибалдел» от интервью с Ульяной Кайшевой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской биатлонистки Ульяны Кайшевой. Ранее спортсменка заявила, что в этом сезоне не ставит никаких целей, чтобы не разочаровываться.

— Я слегка прибалдел, когда услышал интервью с Ульяной Кайшевой, которая, как оказалось, никаких целей себе не ставит, — цитирует «Чемпионат» Губерниева. — Я в биатлоне уже более 20 лет, много поколений сменилось за это время. Мне кажется, что в последнее время я часто слышу от наших спортсменов, что «мне бы на Кубке IBU побегать, на Универсиаде набраться опыта». А потом получается как в том фильме — «Ух ты, а ей уж 80». И уже время прошло, и уже тебя в сборную не зовут. И уже другие появились. Мне очень горько это слушать. Зачем заниматься спортом, если ты не хочешь стать лучшим? Ты же тогда просто занимаешь чье-то место. Можно было и другую профессию выбрать...