Губерниев сообщил, что Куклину, Мухамедзянова и Емерхонова лишили зарплат в сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонистов Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат в сборной России.

«Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП- ждем реакции. Особенно цинично кинули Емерхонова! Просто молодцы! Этот беспредел биатлонный реально пора заканчивать», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов будут готовиться к сезону-2023/24 в группе у тренера Юрия Каминского.