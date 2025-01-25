Губерниев считает странным решение братьев Бе завершить карьеры за год до Олимпиады

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о завершении карьер Йоханнеса и Тарьей Бе.

24 января Тарьей Беобъявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. Перед этим с аналогичным заявлением выступил его младший брат Йоханнес.

«Очень странная история. Братья Бе уходят из спорта за год до Олимпиады... Очень много вопросов по этому решению. Почему им за год до Олимпийских игр приспичило уйти? В последнее время Йоханнес не выглядел суперсчастливым. Такое ощущение, что что-то происходит в норвежской команде. Я ни на что не намекаю, но выглядит странно. Возможно, они еще передумают и вернутся. В любом случае спасибо братьям Бе, они замечательно выступали», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Тарьей Бе является 3-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Йоханнес — 5-кратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира.