Губерниев считает, что Шашилов не должен занимать пост старшего тренера сборной России

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Михаил Шашилов продолжит работу в женской сборной России.

«Сейчас Шашилов работает, договоренность с союзом биатлонистов есть, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — У меня только единственный вопрос. А если президентом СБР будет не Майгуров? Все, что происходит сейчас, — очень странная конфигурация. Мы попадаем в ловушку, и мне странно, почему это не видит ни Министерство спорта РФ, ни Олимпийский комитет. Сначала нужно выбрать президента, а потом уже новый президент собирает команду, в том числе и тренеров».

Телеведущий уверен, что Шашилов не должен быть старшим команды.

«Шашилов пусть работает, вопросов нет. С Казакевич, с Шевченко, с Дербушевой, не факт, что с Мироновой. И в женской команде должна быть как минимум одна альтернативная группа, к которой Шашилов не будет иметь никакого отношения. Как тренер Казаченко, Шевченко, той же Дербушевой, может, еще кого-то. Но я не очень вижу, чтобы с Шашиловым работали Нигматуллина, Резцова, Сливко, та же Миронова. Мы об этом уже говорили. Как один из тренеров — без проблем. Старшим должен быть не он», — подчеркнул Губерниев.

Сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине завоевала четыре медали. Женская команда принесла сборной серебро в эстафете, а мужская — три бронзы.