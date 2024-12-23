Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:26

Губерниев: «Приход в СБР зама по рюмкам приводит к развалу биатлона»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной.

«Мы уже один раз потеряли Андрея Падина, когда он ушел к белорусам. Я тогда говорил, что это не трагедия, а ошибка. Вообще возникает парадоксальная ситуация. Какой-то человек, пришедший в руководство СБР, замещает функции Виктора Майгурова и рулит всем в федерации, не имея для этого ни прав, ни полномочий. Они сами позвали Падина на работу, сами его и сливают. Отмазки дешевые, что он на международный старт приехал.

В ближайшее время я доведу до сведения министров весь тот звездец, который там происходит. ЦСП и замминистра спорта Алексей Морозов тоже в курсе. Думаю, что Михаил Дегтярев как министр и президент ОКР, примет этот момент к сведению. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона то, что мы сейчас наблюдаем. Когда алкоголь вмешивается в процессы управления командой, это ни к чему хорошему не ведет», — сказал Губерниев «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Андрей Падин был де-факто отстранен от работы с командой из-за коренных разногласий со старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым из-за коренных разногласий между специалистами.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шашилов опроверг информацию об отстранении Падина от работы со сборной России по биатлону

Тихонов считает, что Падин — грамотнейший тренер, а Шашилов — на уровне региона

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости