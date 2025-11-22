Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:11

Губерниев считает, что интерес к биатлону снизился по сравнению с временами Кубка мира

Сергей Ярошенко

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился об ожиданиями от предстоящего старта биатлонного сезона в России.

«Очень здорово, что начинает сезон клубный биатлон, там будут интересные контакнтые гонки с хорошими призовыми. Жду того, что в этом сезоне отлично проявит себя молодежь, потому что у нас есть много талантливых ребят. Жду возросшей конкуренции от них и вхождения в число лидеров. Понятно, что зрительский интерес сейчас не такой, какой был во времена нашего участия в этапах Кубка мира. Просто людям не совсем до спорта еще, дело не только в биатлоне. я лично, и мои коллеги делаем максимум возможного, чтобы сохранить интерес к виду в стране», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 22-23 ноября в Ханты-Мансийске.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Биатлон
Дмитрий Губерниев
Читайте также
В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард установил рекорд клуба по ассистам
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости