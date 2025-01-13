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Губерниев: «Самуэльссон должен знать, что живет в том числе на деньги от России»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о возвращении российских спортсменов. Ранее олимпийский чемпион 2018 года в разговоре с NRK заявил, что его «раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов».

«Самуэльссон должен вообще знать, что живет в том числе на деньги IBU, связанные с Россией. Потому что Кубок мира IBU продали компании Okko, которая показывает соревнования. С каким чувством лицемер Самуэльссон получает деньги от Российской Федерации? Откажись, если ты такой принципиальный. Второе — рубрика «одна бабка сказала». Его мнение, как мнение отставной козы барабанщика, не знает ничего. Решать будут другие дяденьки. А он пока пусть порадуется призовым, которые получает от структур, связанных с РФ», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

Андрей Расторгуев и&nbsp;Себастьян Самуэльссон. Главный русофоб биатлона добрался до героя ЧМ. Самуэльссон оскорбил призера из Латвии
Источник: vseprosport.ru
Дмитрий Губерниев
Себастьян Самуэльссон
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