Губерниев: «Самуэльссон должен знать, что живет в том числе на деньги от России»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о возвращении российских спортсменов. Ранее олимпийский чемпион 2018 года в разговоре с NRK заявил, что его «раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов».

«Самуэльссон должен вообще знать, что живет в том числе на деньги IBU, связанные с Россией. Потому что Кубок мира IBU продали компании Okko, которая показывает соревнования. С каким чувством лицемер Самуэльссон получает деньги от Российской Федерации? Откажись, если ты такой принципиальный. Второе — рубрика «одна бабка сказала». Его мнение, как мнение отставной козы барабанщика, не знает ничего. Решать будут другие дяденьки. А он пока пусть порадуется призовым, которые получает от структур, связанных с РФ», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.