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Губерниев — о неисполнении Майгуровым предписания по уничтожению диплома: «Буду его называть Ломоносовым наших дней»

Губерниев с иронией высказался о неисполнении Майгуровым предписания по уничтожению диплома
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пока не исполнил предписание суда по уничтожению диплома, признанного недействительным.

«Имеет ли право Майгуров не исполнять предписание суда? Во-первых, я не пресс-секретарь Майгурова, чтобы отвечать на такие вопросы. Может, он чувствует уверенность в завтрашнем дне. Я теперь буду его называть Ломоносовым наших дней. Потому что Михайло Ломоносов, как известно, из Архангельской области шел учиться в Москву. А Виктор Викторович из Москвы пошел учиться в Тобольск. Прекрасный город, учебные заведения там тоже хорошие — не хочу никого обидеть. И поэтому, чувствуя, что он сейчас Ломоносов, знаменитый ученый, у него есть высшее образование, он и не исполняет предписание суда. Как-то с этим связано, мне кажется.

Может быть, он сейчас анализирует зарплаты биатлонистов и рад, что они всегда идут навстречу нашим парням. А может быть, он ждет ответа от руководства федерального спортивного телеканала. Они же письмецо написали. Мне сложно сказать. Спросите у Александра Пака. Он очень хороший пресс-секретарь господина Майгурова. Честнейший человек. Я заплакал, когда Пак сказал, что они собирались биатлонистов взять на ставки, но тут вмешался, к сожалению, я и все испортил.

Люди хорошие, я дружу с ними много лет и горжусь этой дружбой. Они для меня образец настоящих мужчин и прекрасных руководителей. Я жду не дождусь зимнего сезона, для того чтобы их восхвалять в своих репортажах. Потому что люди действительно на своих местах. Человек на своем месте. Нам всем нужно брать пример с этих замечательных людей», — сказал Губерниев «СЭ».

18 мая суд признал недействительным университетский диплом Майгурова, полученный в 2001 году. Глава СБР должен был вернуть диплом в течение пяти дней для его уничтожения в установленном порядке.

(Валерия Яшвили)

 
Виктор Майгуров. У главы российского биатлона неприятности из-за диплома. Грозит ли ему отставка?

 

Виктор Майгуров
Дмитрий Губерниев
СБР
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