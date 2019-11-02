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Губерниев рассказал, при каком условии будет комментировать и в 70 лет

20:07
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как долго он готов заниматься своей работой.

— У меня все есть, но хочется работать еще и еще, — рассказал Губерниев в интервью RT. — А в спорте в принципе не может быть скучно, по-другому могут думать только люди, далекие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне еще явно не скоро. Вон, посмотрите на актера Александра Ширвиндта. Ему 85, а в какой он форме!

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/682964-guberniev-rabota-70-let

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