Губерниев рассказал, при каком условии будет комментировать и в 70 лет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как долго он готов заниматься своей работой.

— У меня все есть, но хочется работать еще и еще, — рассказал Губерниев в интервью RT. — А в спорте в принципе не может быть скучно, по-другому могут думать только люди, далекие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне еще явно не скоро. Вон, посмотрите на актера Александра Ширвиндта. Ему 85, а в какой он форме!