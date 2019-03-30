Губерниев раскрыл секрет качественной стрельбы

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как биатлонистам нужно повышать качество стрельбы. В пример журналист привел Ивана Черезова.

– В большом спорте мелочей нет. И пока сам спортсмен не захочет научиться стрелять, хоть кого к нему пригласи и приставь, ничто не поможет, – цитирует Губерниева Тюменская арена. – Это должна быть большая индивидуальная работа. Человек должен буквально спать с оружием. Иван Черезов, призер Олимпиад и чемпионатов мира, вспоминал, как он долгими часами делал тренаж с винтовкой. Все уже товарищи по команде завершили занятия, а он оставался и продолжал трудиться. И многого добился.

