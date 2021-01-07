Губерниев прокомментировал слова американской биатлонистки о русском допинге

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова американской биатлонистки Клэр Игэн.

Спортсменка ранее заявила, что оскорблена и разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«При этом мы видим, что, например, уважаемая мною биатлонистка сборной США Клэр Игэн в интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью Times — другое, — приводит слова Губерниева «Фонтанка». — И я точно так же отдаю себе отчет в том, что у Клэр Игэн нет ни малейшего шанса — во всяком случае, пока — оказаться на любых полосах газеты New York Times без обсуждения русского допинга, потому что как спортсменка она хреновая».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.