Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

Губерниев прокомментировал слова американской биатлонистки о русском допинге

09:26
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова американской биатлонистки Клэр Игэн.

Спортсменка ранее заявила, что оскорблена и разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«При этом мы видим, что, например, уважаемая мною биатлонистка сборной США Клэр Игэн в интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью Times — другое, — приводит слова Губерниева «Фонтанка». — И я точно так же отдаю себе отчет в том, что у Клэр Игэн нет ни малейшего шанса — во всяком случае, пока — оказаться на любых полосах газеты New York Times без обсуждения русского допинга, потому что как спортсменка она хреновая».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2021/01/06/69681351/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир