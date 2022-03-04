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Сегодня, 19:06

Губерниев прокомментировал решение IBU отстранить российского фотографа Тумашова

Виктория Кравченко

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить от работы российского фотографа Евгения Тумашова.

«К сожалению, меня произошедшее нисколько не удивило. Вы сами видите, что события нарастают как снежный ком. Я, например, написал в общий комментаторский чат в социальных сетях, а мне там ответил только один человек. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы Евгений Тумашов продолжил сотрудничать с IBU. Он блестящий фотограф, но люди, которые ещё вчера нормально общались, сделали вид, что не знакомы с ним», — цитирует Губерниева RT.

Ранее фотограф, сотрудничающий с Международным союзом биатлонистов (IBU), рассказал, что его отстранили от работы из-за его национальности.

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