Губерниев предложил новое название для сборной России по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с предложением назвать сборную России по биатлону «Ветер биатлона из России».

«А биатлонисты должны назваться так: «Ветер биатлона из России», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Журналист высказал такую идею в ответ на новость о том, что российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России».

Напомним, что российские лыжники не смогут выступить на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в декабре прошлого года вступили в силу в отношении всего российского спорта.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта. Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.