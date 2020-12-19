Губерниев пояснил свое обещание съесть ботинок

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение, что сборная России по биатлону не доведет серию без медалей на этапах Кубка мира до 50 гонок. Однако, по его словам, если в январе спортсмены не будут давать результат, то о проблемах в команде придется говорить всерьез.

Антирекордная серия сборной России без медалей в гонках на Кубке мира достигла 37 стартов.

Губерниеву ранее пообещал, что съест свой ботинок, если антирекордная серия сборной России достигнет 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сказал РИА Новости, что подарит шоколадные ботинок и перчатку с коньяком Губерниеву.

«Во-первых, я не пью. Во-вторых, значит, Владимир Петрович мой друг, — цитирует «РИА Новости» Губерниева. — Он не верит в нашу сборную, а я верю, что завтра Александр Логинов и Ирина Казакевич соберутся и вдвоем финишируют с флагом. Если Владимир Петрович доставит подарок, мы его просто так съедим. Что касается серии из 50 неудач, то рассчитываю, что до этого не дойдет. Еще 14 гонок, шансы есть попасть на подиум. Несмотря на то, что биатлон в кризисе, уверен, что до 50 гонок дело не дойдет.

Кубок мира давно уже не коммерческий старт, а официальный. Поэтому, когда четыре этапа проходят и нет результата, то это тревожно. С другой стороны, мы понимаем прекрасно, что сейчас нам аукается много с учетом коронавируса и позднего начала тренировочного процесса, невозможности пользоваться оружием ранней весной, когда с этим были проблемы. Поэтому объективные обстоятельства влияют на показатели нашей сборной в декабре".