Губерниев ответил на слова Тихонова: «Ловят каждое мое слово»
22:35
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в свой адрес.
В интервью «СЭ» Тихонов заявил, что «для него не существует Губерниева». Также он отметил, что не смотрит биатлон с его комментариями.
«Все, кто меня не слушают якобы, ловят каждое мое слово», — написал Губерниев в Telegram-канале.
«То Трампа вспомнит, то Меркель. Я включаю белорусскую трансляцию». Тихонов о комментарии Губерниева
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