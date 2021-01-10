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Губерниев ответил на слова Тихонова: «Ловят каждое мое слово»

22:35
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский.
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в свой адрес.

В интервью «СЭ» Тихонов заявил, что «для него не существует Губерниева». Также он отметил, что не смотрит биатлон с его комментариями.

«Все, кто меня не слушают якобы, ловят каждое мое слово», — написал Губерниев в Telegram-канале.

«То Трампа вспомнит, то Меркель. Я включаю белорусскую трансляцию». Тихонов о комментарии Губерниева

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