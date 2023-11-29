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Губерниев ответил, готов ли за большой гонорар променять биатлон на футбол

Алина Савинова
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Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, готов ли променять биатлон на футбол, если получит за это большой гонорар.

«Деньги и так зарабатываю, а биатлоном живу. Я же футбольный обозреватель. Зачем его комментировать, если можно обозревать вместе с Аршавиным, Радимовым и Шалимовым?» — цитирует комментатора Sport24.

Губерниев является Заслуженным журналистом Российской Федерации. В 2012 году он был признан журналистом года по версии Biathlon-Award.

Ранее комментатор назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист.

Источник: https://sport24.ru/biathlon/news-600313-guberniyev-rasskazal-gotovli-za-bolshoy-gonorar-promenyat-biatlon-na-futbol
Дмитрий Губерниев
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