Губерниев — о жалобе СБР: «Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал жалобу СБР в свой адрес.

«Ребят, тут пришла информация из СБР. Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как... А спортсмены, лишенные зарплат, тоже права не имеют? Как интересно», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова. В нем указывается на то, что комментатор телеканала Дмитрий Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.