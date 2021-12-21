Губерниев отреагировал на решение Матвея Елисеева приостановить карьеру

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения биатлониста сборной России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Елисеев принял такое решение — значит, ситуация зашла слишком далеко. И, к сожалению, так получается, что спортсмен все-таки должен тренеру доверять и выполнять его рекомендации, рекомендации специалистов по медицине. А этого, совершенно очевидно, Матвей Елисеев не делал даже на протяжении не только последних подготовительных месяцев, но и нескольких последних сезонов. Он завышал интенсивность сам, его непонятно кто консультировал. Эта ситуация была прогнозируема, потому что нагрузки неконтролируемые», — цитирует Губерниева «RT».

28-летний Елисеев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он завоевал одну бронзу в личных гонках, три серебряные и две бронзовые медали в составе эстафетных команд.