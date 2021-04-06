Губерниев отреагировал на конфликт Васильева и тренера сборной Норвегии по биатлону Мазе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между двукратным олимпийским чемпионом Дмитрием Васильевым и тренером мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфридом Мазе.

«Они оба мне дороги. С огромным уважением отношусь к Дмитрию Васильеву — я вырос на его первых роскошных эстафетных этапах и горжусь, что мы вместе работаем. Если уважаемый коллега Васильев сумел допечь Зигфрида, милейшего человека и большого поклонника нашей страны, с которым я дружу долгие годы, то можно сказать: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Аргумент Мазе железный. С нашей подмоченной репутацией мы должны находиться в положении слушающих, нежели говорящих. Но хочу сказать, что у того же Зигфрида не было ни малейшего повода сомневаться в борьбе с допингом, которую мы проводим. И проводим весьма успешно. Он неоднократно мне лично об этом говорил, — заявил Губерниев «СЭ».

Также Губерниев назвал «разговором в пользу бедных» и «сотрясанием воздуха» рассуждения о повсеместном использовании легального допинга в сборной Норвегии.

«Если есть факты, давайте их изложим. Да, и мы, и норвежцы, и люди в других странах имеют проблемы с легочными заболеваниями. Я бы поостерегся говорить, что норвежцы повсеместно используют легальный допинг», — добавил Губерниев.

Ранее тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил на высказывания двухкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях в норвежской сборной. «Обвинять в допинге Штурлу Легрейда или других спортсменов, с которыми я работаю или работал, неуважение к моей работе. Мистер Васильев, раз вы представляете страну с таким прошлым, вам действительно было бы лучше заткнуться. В следующий раз», — написал Мазе в Instagram.

В сезоне-2020/21 Кубка мира по биатлону подопечные Мазе Йоханнес Бе и Штурла Легрейд заняли первые два места в общем зачете у мужчин.

(Константин Колмаков)