Губерниев объяснил, зачем он танцует в конце прямых эфиров

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем он танцует в конце прямых эфиров.

— Да я просто делаю, что нравится, — цитирует Губерниева RT. — Я все время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать.