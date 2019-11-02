Губерниев объяснил, зачем он танцует в конце прямых эфиров
20:24
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем он танцует в конце прямых эфиров.
— Да я просто делаю, что нравится, — цитирует Губерниева RT. — Я все время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/682960-guberniev-tancy-studiya
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