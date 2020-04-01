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Губерниев обратился к ветеранам и тренерам после коллективного письма Драчеву

16:48
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев снова обратился к ветеранам и тренерам после коллективного письма, направленного против президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. Специалисты призвали его уйти в отставку.

— Тренер и отец Кати Юрловой Виктор письма против Драчева не подписывал, равно как и Челюканов, один из наставников Анны Богалий! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Однако их подписи на документе есть! Товарищи ветераны и тренеры биатлона, организаторы письма, не вышивайте на карантине белыми нитками!

Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция

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