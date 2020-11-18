Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Финляндии и Австрии.

— Надеюсь, Юрлова и Резцова родят нам здоровых детей. У Кати это будет второй ребенок. Ждем в ближайшее время всех, кто приболел и не попал в состав, — сказал Губерниев. — В этом составе есть абсолютно все люди, которые должны быть. Единственное, меня смущает отсутствие в мужском составе Халили, Малиновского и того же Томшина. Это наша молодежь, они из подающих надежды вполне могут превратиться в зрелых мастеров. Пащенко и Сучилов заслужили вызов, остальные — боевой костяк.

У женщин здорово, что взяли Горееву. Насте пора привыкать к группе сильнейших. Состав рабочий, крепкий. Наши спортсмены всех победят! Ребята поедут на автобусе в Финляндию 20 числа, мы к ним через несколько дней присоединимся. У нас 7 человек, будем делать наши биатлонные студии и программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Погружение в биатлон будет максимальным! (Сергей Федоров)