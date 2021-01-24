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Губерниев — о победе сборной России на женской эстафете Кубка мира: «Мы в биатлоне возвращаем свои традиции!

16:04
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы сборной России по биатлону на женской эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве.

«Мы в биатлоне возвращаем свои традиции! И не надо нам никакого эритропоэтина! Мы можем смотреть соперникам в глаза! Абсолютная репутация!

Это огромный праздник, это счастье для всех нас! И главное — сохранить все это! Мы выиграли эту эстафету, мы вернулись!" — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Команду представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На заключительном огневом рубеже Кайшева пришла одновременно с немкой Франциской Пройс. Россиянка отстрелялась точно, Пройс понадобился один дополнительный патрон. Кайшева ушла с рубежа с восьмисекундным преимуществом и смогла его удержать.

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