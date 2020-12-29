Губерниев о победе Елисеева и Павловой: «Комментатор обеспечил»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал сообщение о победе российских биатлонистов Матвея Елисеева и Евгении Павловой на «Рождественской гонке» в Рупольдинге.

«Комментатор обеспечил», — говорится в сообщении.

Отметим, что перед гонкой вопрос про безмедальную серию задали чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. «Если нет результата — виноваты только вы сами, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». Должны выступать лучше».