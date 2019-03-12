Губерниев - о комментаторской работе Шипулина: "Зерна Антона легли на благодатную почву. Потому что пахарь, который вспахивал это почву, безусловно, я"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о комментаторской работе Антона Шипулина на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он отметил, что не боится конкуренции и подойдет к предстоящим трансляциям в абсолютном всеоружии.

– Антон – огромный молодец, он работает над собой, – сказал Губерниев. – Я убежден, что Шипулин должен говорить в эфире те вещи, которые видит только он. И делать это доходчиво и спокойно. Никакого чувства антагонизма у меня нет. Мы прекрасно общаемся с Колей Кругловым, Дима Терехов – мой друг. Они работают втроем и это замечательно. Желаю им только удачи.

Я же, как настоящий боец и телевизионный чемпион, сдаваться не намерен. Шипулин, Круглов и Терехов заставят меня подойти к предстоящим трансляциям в абсолютном всеоружии. Огромное количество людей пишет мне, что не смотрит Первый канал и любит меня. Другие пишут, что я надоел и они смотрят Первый канал. Но в любом случае, мы понимаем, что зерна Антона Шипулина легли на благодатную почву. Потому что пахарь, который вспахивал это почву, безусловно, я. И в данной ситуации мы все вместе соберем урожай огромной любви к биатлону.

– Антона хоть в какой-то степени можно считать вашим учеником?

– Конечно, нет. У нас дружеские отношения. Но у Первого канала эксклюзивные права на Антона – он сейчас тот, о ком даже вслух нельзя говорить. Мне приходится фотографировать его из-под полы, я не могу выложить селфи, потому что уважаю контрактные обязательства. Но при этом еще раз хочу сказать, что совершенно не боюсь конкуренции. И если кто-то делает свою работу очень хорошо, я должен делать ее еще лучше. Что и сделаю и в оставшихся гонках чемпионата мира. (Владимир Иванов)

Все о чемпионате мира-2019 по биатлону: новости и обзоры // расписание и результаты гонок, онлайн-трансляции и медальный зачет // видеотрансляции ЧМ-2019 в прямом эфире с комментариями Антона Шипулина на Первом канале

"Есть аудитория, которой нужен другой подход, чем у Губерниева". Круглов – о работе в эфире с Шипулиным