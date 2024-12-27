Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:35

Губерниев назвал самых красивых девушек в российском спорте

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самую красивую девушку в российском спорте.

«Я не буду говорить слово «секс-символ». Хочу сказать, что в нашем спорте есть, безусловно, признанные красавицы. Сколько замечательных красивых девушек среди гимнасток, синхронисток. В биатлоне я бы отметил Викторию Метелю, Кристину Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Арина Федоровцева.

У Арины, кстати, есть родная сестра Маша Федоровцева, гимнастка сборной России — тоже очень красивая девушка. В российском спорте вообще много замечательных красивых девчонок, глядя на которых душа радуется», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Источник: vseprosport.ru
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Популярное видео
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ардашев: «Наконец-то я взял личное золото на чемпионате России»

Дюжева — об обещании разорвать одежду на финише: «Может, нужно проделать маленькую дырочку в комбинезоне для этого?»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости