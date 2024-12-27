Губерниев назвал самых красивых девушек в российском спорте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самую красивую девушку в российском спорте.

«Я не буду говорить слово «секс-символ». Хочу сказать, что в нашем спорте есть, безусловно, признанные красавицы. Сколько замечательных красивых девушек среди гимнасток, синхронисток. В биатлоне я бы отметил Викторию Метелю, Кристину Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Арина Федоровцева.

У Арины, кстати, есть родная сестра Маша Федоровцева, гимнастка сборной России — тоже очень красивая девушка. В российском спорте вообще много замечательных красивых девчонок, глядя на которых душа радуется», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».