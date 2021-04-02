Губерниев назвал правильной попытку СБР побороться за Ушкину

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» предварительные составы мужской и женской сборных по биатлону на олимпийский сезон.

В число кандидатов в состав сборной включены Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Максим Цветков и Наталья Ушкина, которая приняла решение сменить спортивное гражданство.

«Если есть возможность побороться за Ушкину, включив ее в подготовку, чтобы она получила шанс попасть на Олимпиаду, то СБР делает все правильно. Другой вопрос, что она говорила о своем решении перейти. СБР сделал все правильно — и Максим Цветков заслужил, и Юрлова-Перхт может команду отнюдь не ослабить», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев заявил, что Дмитрий Малышко, который отсутствует в списке, скорее всего уже завершил карьеру.

«Думаю, он уже давно закончил, просто этот вопрос висит в воздухе в силу ряда причин. Я отношусь к Диме с огромным уважением, но, думаю, он закончил со спортом. Хочу сказать ему спасибо за большую спортивную карьеру! Но шансов вернуться в сборную, даже если он захочет, будет очень мало», — добавил Губерниев.

В предварительный список попали все биатлонисты, выступавшие в минувшем сезоне за основную сборную страны. Также в предварительный состав попали чемпионка России Ушкина, которая в мае должна перейти в сборную Румынии, Юрлова-Перхт и Резцова, ушедшие перед началом сезона в декретный отпуск, и чемпион мира 2017 года в эстафете Цветков, не выступавший за сборную два года. На чемпионате России в Ханты-Мансийске он завоевал две медали — серебро (спринт) и бронзу (гонка преследования).

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.

(Константин Колмаков)